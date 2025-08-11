О нас

Азербайджан и Армения создадут двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:20
Азербайджан и Армения создадут двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения

Азербайджан и Армения гарантируют полное выполнение Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между двумя странами и создадут двустороннюю комиссию для контроля за выполнением данного документа.

Как сообщает Report, об этом говорится в парафированном сторонами соглашении.

Согласно статье 13, Комиссия будет действовать на основе соответствующих договоренностей, которые будут согласованы между сторонами.

Кроме того, согласно статье 14 Соглашения, стороны, без ущерба для их прав и обязательств по международному праву и договорам, имеющим для них обязательный характер в их взаимоотношениях, будут стремиться разрешать любые споры, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, путем прямых консультаций, включая Комиссию, упомянутую в Статье XIII. Если эти консультации не приведут к результату, приемлемому для обеих сторон в течение 6 месяцев, то тогда Стороны обратятся к другим средствам мирного разрешения споров.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin icrasına nəzarət məqsədilə ikitərəfli komissiya təsis edəcək

