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    ЕС объявил о новой программе по поддержке гражданского общества в Азербайджане

    Штефан Фюле провел в Баку встречу с представителями гражданского общества

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле встретился в Баку с представителями гражданского общества. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЕС, в ходе встречи участники обменялись мнениями о деятельности гражданского общества в Азербайджане, его взаимодействии с властями. 

    Комиссар Ш. Фюле отметил важную роль гражданского общества Азербайджана в проведении и поддержке демократических реформ в стране. В связи с этим Ш. Фюле объявил о начале новой программы, утвержденной Европейской Комиссией и направленной на поддержку деятельности гражданского общества в Азербайджане. Так,  в 2014-2015 годах Евросоюз выделит 3 млн. евро на деятельность организаций гражданского общества в сфере демократии, прав человека и соблюдения фундаментальных свобод. 

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