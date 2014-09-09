ЕС объявил о новой программе по поддержке гражданского общества в Азербайджане

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле встретился в Баку с представителями гражданского общества. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЕС, в ходе встречи участники обменялись мнениями о деятельности гражданского общества в Азербайджане, его взаимодействии с властями.

Комиссар Ш. Фюле отметил важную роль гражданского общества Азербайджана в проведении и поддержке демократических реформ в стране. В связи с этим Ш. Фюле объявил о начале новой программы, утвержденной Европейской Комиссией и направленной на поддержку деятельности гражданского общества в Азербайджане. Так, в 2014-2015 годах Евросоюз выделит 3 млн. евро на деятельность организаций гражданского общества в сфере демократии, прав человека и соблюдения фундаментальных свобод.