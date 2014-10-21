Азербайджан и Катар подписали два соглашения в сфере безопасности

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация принимает участие на международной выставке Milipol в столице Катара Дохе, посвященной сфере внутренней безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на "MENAFN", в ходе выставки между Азербайджаном и Катаром было подписано два соглашения о сотрудничестве в сфере внутренней безопасности.

Первое соглашение было подписано гендиректором общественной безопасности Катара Саадом бин Джассимом аль-Хулайфи и главой МВД Азербайджана Рамилем Усубовым. Согласно документу обе стороны будут сотрудничать в борьбе с наркотрафиком, обмене информацией и обучении персонала.

Еще одно соглашение было подписано директором отдела Сил внутренней безопасности Катара Фахадом Рашид аль-Али и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдином Гейдаровым.