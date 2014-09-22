Азербайджан будет бойкотировать очередную сессию ПА Euronest в Ереване

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен бойкотировать четвертую очередную сессию Парламентской Ассамблеи "Euronest", которая состоится в столице Армении в первом квартале следующего года. Как сообщает Report, председатель азербайджанской делегации в ПА Евронест Эльхан Сулейманов уведомил об этом "Euronest".

«Азербайджанская делегация в очередной раз заявляет, что возражает против проведения пленарных заседаний, Бюро и заседаний комитетов ПА "Euronest" в Армении и отказывается посещать их", - говорится в письме Э. Сулейманова.

Он отметил, что участие азербайджанской делегации на заседании в Ереване невозможно в связи с продолжающейся оккупацией Арменией территорий Азербайджана, и он не может посетить Ереван в то время как многие его соотечественники продолжают страдать. "В результате армянской оккупации один миллион людей стали вынужденными переселенцами и их страдания закончатся только тогда, когда будет положен конец этой оккупации", - заявил Э. Сулейманов.

Парламентская Ассамблея "Euronest" была образована в мае 2011 года в Брюсселе. В ее состав входят депутаты стран программы Восточное партнерство, а также стран ЕС.