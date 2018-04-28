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    Самолет ВМС Индии совершил посадку в Жуковском без переднего шасси - ВИДЕО

    Возгорания не произошло, пострадавших нет

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Самолет Ил-38 ВВС Индии совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".

    "Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", — говорится в заявлении.

    На борту находилось 7 членов экипажа. На его борту были опытные летчики-испытатели.

    В результате происшествия никто не пострадал. "По факту случившегося будет проведено расследование", — сообщили в корпорации.

    Напомним, Ил-38 не смог сесть в Жуковском с первой попытки. На кадрах видно, как самолет почти касается взлетно-посадочной полосы, но потом уходит на второй круг.

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