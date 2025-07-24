Турецкая компания планирует построить сахарный завод в Казахстане стомостью до $200 млн

Safi Holding (один из крупнейших промышленных холдингов Турции) рассматривает возможность строительства в Казахстане высокотехнологичного сахарного завода.

Safi Holding, один из крупнейших промышленных холдингов Турции, рассматривает возможность строительства в Казахстане высокотехнологичного сахарного завода.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи главы ведомства Айдарбека Сапарова с генеральным директоров Safi Holding Сафи Атаканом.

Проект предполагает объем инвестиций в размере $150-$200 млн. Планируемая мощность будущего предприятия - до 140 тыс. тонн сахара в год при переработке около 1 млн тонн сахарной свеклы.

В настоящее время ведется выбор подходящего региона для строительства, ключевыми критериями которого являются наличие посевных площадей и развитая инфраструктура. Министерство выразило готовность оказать всестороннюю поддержку проекту, включая меры господдержки.