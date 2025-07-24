Уралоглу: Турция старается внести вклад в развитие Зангезурского коридора

Турция старается внести вклад в развитие Зангезурского коридора.

Турция старается внести вклад в развитие Зангезурского коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Akşam, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что Азербайджан и Армения продолжают необходимые обсуждения по этому вопросу: "Полагаю, что решение этого вопроса не заставит себя долго ждать. Таким образом, откроется более короткий путь в Тюркский мир".

Министр заявил, что транспортные коридоры важны для Турции: "Азербайджан продолжает работы как по наземному, так и по железнодорожному сообщению. Мы также начинаем работы по линии Карс-Ыгдыр-Нахчыван в этом году".