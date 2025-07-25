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Нетаньяху: Израиль считает признание Палестины Францией наградой за террор

Нетаньяху: Израиль считает признание Палестины Францией наградой за террор Израиль решительно осуждает решение Франции о признании государственности Палестины, о котором объявил президент республики Эмманюэль Макрон.
Другие страны
25 июля 2025 г. 01:48
Нетаньяху: Израиль считает признание Палестины Францией наградой за террор

Израиль решительно осуждает решение Франции о признании государственности Палестины, о котором объявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Как передает Report, об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона о признании палестинского государства рядом с Тель-Авивом в свете резни 7 октября 2023 года. Подобный шаг вознаграждает террор и угрожает созданием еще одного иранского сателлита, подобно тому, как это произошло с Газой", - отметил он.

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