Нетаньяху: Израиль считает признание Палестины Францией наградой за террор

Израиль решительно осуждает решение Франции о признании государственности Палестины, о котором объявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Израиль решительно осуждает решение Франции о признании государственности Палестины, о котором объявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Как передает Report, об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона о признании палестинского государства рядом с Тель-Авивом в свете резни 7 октября 2023 года. Подобный шаг вознаграждает террор и угрожает созданием еще одного иранского сателлита, подобно тому, как это произошло с Газой", - отметил он.