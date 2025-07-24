СК РФ проводит обыски в авиакомпании после авиакатастрофы в Амурской области

Следователи проводят обыски и выемку документов в авиакомпании и аэропорту после крушения самолета в Амурской области.

Следователи проводят обыски и выемку документов в авиакомпании и аэропорту после крушения самолета в Амурской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователи СК России работают на месте крушения самолета в Амурской области, а также производят обыск и выемку документов в организациях воздушного транспорта", - сказала она.

Отметим, что 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту погибли, подтвердили в СК РФ.

Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.