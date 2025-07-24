Иранский чиновник заявил о невозможности восстановления озера Урмия

15:41

Озеро Урмия, крупнейший соленый водоём на северо-западе Ирана, восстановить не удастся.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Tasnim заявил генеральный директор Организации по охране окружающей среды иранской провинции Западный Азербайджан Ходжат Джаббари.

По его словам, если управление водными ресурсами в сельскохозяйственном секторе, а также сбор воды Министерством энергетики и аграрными организациями останутся прежними, процесс высыхания продолжится. Северная и южная части озера Урмия находятся на грани исчезновения, и надежды на его восстановление с каждым днем уменьшаются.

Джаббари отметил, что резкое сокращение количества осадков, повышенное испарение, продолжающаяся застройка садов и сельскохозяйственных угодий, а также невыполнение решений Комитета по восстановлению озера Урмия привели многих экспертов к выводу о невозможности его восстановления: "В лучшем случае это будет наше сезонное озеро, только дно останется влажным как в водоеме, препятствующем пыльным бурям".

Гендиректор также отметил, что запасы соли в озере Урмия составляют 6,5 млрд тонн.

Джаббари добавил, что летом, особенно учитывая возросшую потребность промышленности в соли, выдаются временные разрешения на ее сбор: "Это не наносит особого вреда озеру. Запасы соли настолько велики, что при ежегодной добыче 2 млн тонн соли потребуется около 3000 лет, чтобы исчерпать их".