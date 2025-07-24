Армения отклонила предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник

Армения не приняла предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник - глава комиссии НС по евроинтеграции

Армения не приняла предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник (часть Зангезурского коридора - ред.).

Как передает Report, об этом заявил глава комиссии НС по евроинтеграции от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян в интервью "Фактору", говоря об американском плане по деблокаде.

"Мы увидели опасность уступки суверенитета", - заявил он.

По его словам, правительство Армении согласно рассматривать вопрос разблокирования коммуникаций региона в рамках соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и территориальной целостности.