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Армения отклонила предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник

Армения отклонила предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник Армения не приняла предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник - глава комиссии НС по евроинтеграции
В регионе
24 июля 2025 г. 21:32
Армения отклонила предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник

Армения не приняла предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник (часть Зангезурского коридора - ред.).

Как передает Report, об этом заявил глава комиссии НС по евроинтеграции от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян в интервью "Фактору", говоря об американском плане по деблокаде.

"Мы увидели опасность уступки суверенитета", - заявил он.

По его словам, правительство Армении согласно рассматривать вопрос разблокирования коммуникаций региона в рамках соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и территориальной целостности.

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