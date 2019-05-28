Число приговорённых к смертной казни в Ираке граждан Франции достигло 6

В Ираке к смертной казни приговорены ещё двое граждан Франции, обвиняемых в членстве в террористической группировке "Исламское государство".

Как передаёт французское бюро Report, это 33-летний Брахим Неджара и 32-летний марокканец Карам Эль-Харчаоуи. Оба приговорённых были задержаны в Сирии.

Ещё шестеро граждан франции, как ожидается, будут в ближайшие дни отправлены из Сирии в Ирак для вынесения им приговора.

Отметим, что ранее иракский суд приговорил к смертной казни четверых граждан франции: Кевин Гонот, Леонард Лопез, Салим Мачоу и Мустафа Мерзоуги. Они могут обжаловать приговор в течение месяца.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сделает всё возможное для отмены смертного приговора в отношении граждан Франции.