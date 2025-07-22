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Свекрови бывшего мэра Эчмиадзина предъявлено обвинение в отмывании денег

Свекрови бывшего мэра Эчмиадзина предъявлено обвинение в отмывании денег Свекрови бывшего мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян - Рузанне Асатрян, предъявлено обвинение в отмывании денег.
В регионе
22 июля 2025 г. 16:07
Свекрови бывшего мэра Эчмиадзина предъявлено обвинение в отмывании денег

Свекрови бывшего мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян - Рузанне Асатрян, предъявлено обвинение в отмывании денег.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Асатрян владеет строительной фирмой "Наре Плюс", которая незаконно возводила частные дома в Эчмиадзине.

В отношении Асатрян в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ранее Антикоррупционный комитет предъявил обвинение и самой Диане Гаспарян.

Напомним, в марте Комиссия по предотвращению коррупции инициировала производство на основании публикаций в СМИ. В материалах шла речь о заключении контракта между администрацией города и компанией, связанной со свекром Гаспарян. Сумма сделки составила 13,6 млн драмов (около $35 тыс.). Сделка имела отношение к поставкам сжиженного газа для нужд городской администрации.

Муж Дианы Гаспарян Арам Мирзоян является членом фракции "Гражданский договор" в Совете старейшин Эчмиадзина. В конце 2023 года расследование издания Hetq выявило, что его мать начала незаконное строительство в городе. На основании этих данных Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело, Гаспарян была допрошена.

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