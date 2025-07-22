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Дональд Трамп заявил о возможном визите в Китай в ближайшем будущем

Дональд Трамп заявил о возможном визите в Китай в ближайшем будущем Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшем будущем может посетить Китай.
Другие страны
22 июля 2025 г. 21:11
Дональд Трамп заявил о возможном визите в Китай в ближайшем будущем

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшем будущем может посетить Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

"Председатель Китая Си Цзиньпин пригласил меня посетить страну, и мы, вероятно, сделаем это в недалеком будущем", - заявил Трамп. Он добавил, что в скором времени примет окончательное решение по этому вопросу.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин намерен организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает газета The Times, недавняя серия торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином повлияла на отношение Трампа к Китаю и вызвала предположения о возможном участии президента США в этой встрече, запланированной на сентябрьский саммит.

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