Дональд Трамп заявил о возможном визите в Китай в ближайшем будущем

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшем будущем может посетить Китай.

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ближайшем будущем может посетить Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

"Председатель Китая Си Цзиньпин пригласил меня посетить страну, и мы, вероятно, сделаем это в недалеком будущем", - заявил Трамп. Он добавил, что в скором времени примет окончательное решение по этому вопросу.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Председатель КНР Си Цзиньпин намерен организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает газета The Times, недавняя серия торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином повлияла на отношение Трампа к Китаю и вызвала предположения о возможном участии президента США в этой встрече, запланированной на сентябрьский саммит.