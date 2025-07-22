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Медиков в Казахстане обеспечат видеожетонами и кнопками тревоги в целях безопасности

Медиков в Казахстане обеспечат видеожетонами и кнопками тревоги в целях безопасности В Казахстане подготовлен ряд проектов по внедрению цифровых технологий с применением искусственного интеллекта для повышения безопасности медицинских работников.
В регионе
22 июля 2025 г. 16:41
Медиков в Казахстане обеспечат видеожетонами и кнопками тревоги в целях безопасности

В Казахстане подготовлен ряд проектов по внедрению цифровых технологий с применением искусственного интеллекта для повышения безопасности медицинских работников.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минздрава, председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин представил министру здравоохранения Акмарал Альназаровой ряд проектов.

Среди них - проект по внедрению смарт-видеожетонов, направленных на повышение безопасности медицинских работников. Технология уже применяется в пилотном режиме в столице - в пяти бригадах скорой помощи, и в ближайшее время планируется ее запуск в Алматы.

Смарт-видеожетоны позволяют вести видеозапись вызовов и служат средством оперативного реагирования в экстренных ситуациях.

Еще один проект - "ИИ-терапевт", который проходит апробацию в ряде медицинских учреждений Акмолинской области. Система анализирует диалог между врачом и пациентом в режиме реального времени, формирует предварительный диагноз с точностью до 80% и позволяет сократить время врача на рутинную документацию до 40%.

Также представлен инновационный продукт - мобильное телемедицинское приложение, обеспечивающее удаленный мониторинг состояния здоровья. С его помощью можно измерять артериальное давление, пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови и глюкозу. Особое внимание планируется уделить использованию этого сервиса в сельской местности, где доступ к медицинской помощи ограничен.

Кроме того, Мусин сообщил о готовности предложить медицинским организациям комплексную систему охраны, включающую видеонаблюдение с аналитикой, системы контроля доступа, тревожные кнопки и интеграцию видеопотока с Центрами оперативного управления Департаментов полиции.

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