СК России возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицией

СК России возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицией

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на росСМИ, по версии следствия, они передавали информацию ограниченного доступа, которая "затем публиковалась на одном из каналов мессенджера "Телеграм".

В рамках уголовного дела прошли обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Напомним, что утром российские силовики провели обыски в офисе популярного телеграм-канала "База". Полиция и ОМОН также провели обыски в квартире главреда "Базы" Глеба Трифонова.

Сотрудники издания, находящиеся в офисе, и главред перестали выходить на связь. Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным "Базы", речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов.