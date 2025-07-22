Журналист Юрий Дудь заочно арестован по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Московский суд заочно арестовал журналиста Юрия Дудя по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Московский суд заочно арестовал журналиста Юрия Дудя по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, как уточнили в правоохранительных органах, Дудь объявлен в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.