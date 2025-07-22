МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны

Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны.

Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками ГУСБ МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", - отметила она.

В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza.