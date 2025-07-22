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МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны

МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны.
В регионе
22 июля 2025 г. 17:26
МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны

Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативниками ГУСБ МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", - отметила она.

В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza.

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