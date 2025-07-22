МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны

Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Оперативниками ГУСБ МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", - отметила она.
В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza.