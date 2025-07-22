Глава МИД Израиля прибыл в Киев с официальным визитом

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, министр планирует провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, заместителем председателя Верховной Рады Украины, а также с представителями еврейской общины.

Кроме того, Саар посетит мемориальный комплекс Бабий Яр - место массового расстрела более 33 тысяч евреев нацистами во время Второй мировой войны.

Отметим, что Саар стал самым высокопоставленным политиком Израиля, посетившим Украину с начала российско-украинского военного конфликта.

Израильское правительство осудило действия РФ в Украине, однако не стало присоединяться к западным санкциям. Израиль предоставлял Украине гуманитарную помощь и участвовал в некоторых заседаниях группы "Рамштайн".

19:51

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, в программе министра - встречи с украинским руководством и еврейской общиной.