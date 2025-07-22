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Министр культуры Франции предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Министр культуры Франции предстанет перед судом по обвинению в коррупции Министр культуры Франции Рашида Дати предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью в период, когда она была членом Европейского парламента.
Другие страны
22 июля 2025 г. 21:14
Министр культуры Франции предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Министр культуры Франции Рашида Дати предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью в период, когда она была членом Европейского парламента.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, Дати, планировавшая баллотироваться на пост мэра Парижа в следующем году, обвиняется в лоббировании интересов автомобильного концерна Renault-Nissan.

Речь идет о гонораре почти в 1 млн евро за юридические услуги от нидерландской "дочки" автоконцерна в период с 2010 по 2012 год, при этом фактически не выполняя работу. В это время она была депутатом Европарламента (2009-2019).

Французские следственные судьи также постановили привлечь к суду Карлоса Гона, бывшего главу Renault-Nissan, сообщают СМИ со ссылкой на судебный источник. 71-летний Гон уже несколько лет проживает в Ливане после побега из-под ареста в Японии, он, как и Дати, отвергает выдвинутые против него обвинения.

На слушаниях в конце сентября должна быть определена дата начала судебного процесса. При этом источники намекают, что суд может быть назначен уже после муниципальных выборов в Париже. Кроме того, Дати рассматривает возможность участия в предстоящих дополнительных выборах в Национальное собрание Франции против бывшего премьер-министра Мишеля Барнье, чтобы представлять один из округов Парижа.

Рашида Дати, дочь рабочих-иммигрантов из Северной Африки, неоднократно безуспешно пыталась добиться снятия обвинений. Несмотря на передачу дела в уголовный суд, Рашида Дати останется в правительстве, объявил близкий соратник Эмманюэля Макрона. "Поскольку передача дела в суд не является обвинительным приговором, [министр культуры] продолжает свою работу в правительстве,"- отметил источник.

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