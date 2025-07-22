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СМИ: Брюс Уиллис, предположительно, утратил речь и подвижность

СМИ: Брюс Уиллис, предположительно, утратил речь и подвижность Американский актер Брюс Уиллис, которому в марте исполнилось 70 лет, предположительно, почти полностью утратил способность говорить и передвигаться.
Шоу-бизнес
22 июля 2025 г. 20:28
СМИ: Брюс Уиллис, предположительно, утратил речь и подвижность

Американский актер Брюс Уиллис, которому в марте исполнилось 70 лет, предположительно, почти полностью утратил способность говорить и передвигаться.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на источники.

По данным газеты, звезда боевиков страдает тяжелыми нарушениями моторики, больше не разговаривает и не может читать.

Напомним, в марте 2022 года дочь актера Румер Уиллис объявила, что ее отец завершает карьеру из-за афазии - расстройства, влияющего на когнитивные функции. Позже стало известно, что у Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция - заболевание, поражающее лобные и височные доли мозга. Причиной болезни, как правило, становится генетическая предрасположенность.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bryus Uillis nitqini və hərəkət qabiliyyətini itirib

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