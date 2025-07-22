СМИ: Брюс Уиллис, предположительно, утратил речь и подвижность

Американский актер Брюс Уиллис, которому в марте исполнилось 70 лет, предположительно, почти полностью утратил способность говорить и передвигаться.

Американский актер Брюс Уиллис, которому в марте исполнилось 70 лет, предположительно, почти полностью утратил способность говорить и передвигаться.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на источники.

По данным газеты, звезда боевиков страдает тяжелыми нарушениями моторики, больше не разговаривает и не может читать.

Напомним, в марте 2022 года дочь актера Румер Уиллис объявила, что ее отец завершает карьеру из-за афазии - расстройства, влияющего на когнитивные функции. Позже стало известно, что у Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция - заболевание, поражающее лобные и височные доли мозга. Причиной болезни, как правило, становится генетическая предрасположенность.