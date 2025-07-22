Бочоришвили: Надеемся на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в ближайшее время

Грузия внимательно следит за диалогом между Азербайджаном и Арменией, и надеется на подписание мирного соглашения в ближайшее время.

Грузия внимательно следит за диалогом между Азербайджаном и Арменией, и надеется на подписание мирного соглашения в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

По ее словам, Грузия заинтересована в укреплении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Она также напомнила про переговоры в трехстороннем формате с участием замминистров иностранных дел Армении, Азербайджана и Грузии Ваана Костаняна, Эльнура Мамедова и Лаши Дарсалия, которые состоялись 17 апреля этого года. Глава МИД Грузии отметила, что у данного формата имеется потенциал.