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Эрдоган обсудил с премьером Британии возможный экспорт самолетов Eurofighter в Турцию

Эрдоган обсудил с премьером Британии возможный экспорт самолетов Eurofighter в Турцию Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В регионе
22 июля 2025 г. 20:12
Эрдоган обсудил с премьером Британии возможный экспорт самолетов Eurofighter в Турцию

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба президента Турции.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, а также провели обмен мнениями о прогрессе в вопросе возможного экспорта британских самолетов Eurofighter в Турцию.

Эрдоган выразил надежду, что переговоры по обновлению Соглашения о свободной торговле между двумя государствами дадут результаты в течение этого года.

Президент Турции также обратил внимание собеседника на очень плохую ситуацию в Газе и важность доставки гуманитарной помощи в регион.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Britaniyanın Baş naziri ilə “Eurofighter” təyyarələrinin Türkiyəyə mümkün ixracını müzakirə edib

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