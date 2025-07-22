Эрдоган обсудил с премьером Британии возможный экспорт самолетов Eurofighter в Турцию

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба президента Турции.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, а также провели обмен мнениями о прогрессе в вопросе возможного экспорта британских самолетов Eurofighter в Турцию.

Эрдоган выразил надежду, что переговоры по обновлению Соглашения о свободной торговле между двумя государствами дадут результаты в течение этого года.

Президент Турции также обратил внимание собеседника на очень плохую ситуацию в Газе и важность доставки гуманитарной помощи в регион.