​В этом году Азербайджан посетило около 1 млн. туристов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В этом году Азербайджан посетило около 1 млн. иностранных туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов: "Таким образом, количество туристов в этом году сократилось на 10%".

Н.Самедов отметил, что страну посещают туристы, в основном, из 4 стран - России, Грузии, Турции и Ирана. Сокращение потока туристов из этих стран связано с происходящими в этих странах событиями и касается, в основном, России и Грузии. Экономический кризис в России стал причиной снижения покупательной способности в этой стране (87 тыс. туристов в этом году).

Заместитель министра отметил, что Азербайджан был готов в этом году к снижению числа туристов из-за падения цен на нефть. С подобной проблемой страна столкнулась в 2008-2009 годах, поэтому сейчас легче найти пути решения проблемы: "Основным решением является увеличение воздействия на этот рынок и обеспечение интенсивности потока с альтернативных рынков".

Н.Самедов отметил, что министерство также подготовило пакет предложений для увеличения потока туристов из Европы: "Предпринимаются конкретные шаги для снижения стоимости полетов из европейских стран, изучения времени их каникул и культуры отдыха. Мы также должны привлечь туристов за счет разработки дешевых турпакетов".

Н.Самедов добавил, что доля туристического сектора Азербайджана в ВВП составляет 4,1%, за последние 10 лет туристы потратили в стране 1,3 млрд. долларов.