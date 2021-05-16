О нас
Report Georgia
Аудио новости

Раскрыто число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов

Раскрыто число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов В течение 3 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило 14 329 человек в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики для выявления всех видов опьянения.
Происшествия
16 мая 2021 г. 17:42
Раскрыто число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов
0 : 00
0 : 00

В течение 3 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило 14 329 человек в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики для выявления всех видов опьянения.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По данным Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, по состоянию на 31 декабря 2020 года число состоящих на учете с диагнозом "наркомания" составило 33 788 человек. Из них 28 318 человек состоят на диспансерном учете, 5 470 человек - на профилактическом учете.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
ФотоИмир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
10 мая 2021 г. 13:39
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
В погоне за грантами, или зачем американскому институту вводить мир в заблуждение
В погоне за грантами, или зачем американскому институту вводить мир в заблуждение
10 мая 2021 г. 10:53
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе - ОБНОВЛЕНО 3
11 мая 2021 г. 13:00
Байрамов и Лавров обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе
Байрамов и Лавров обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе
13 мая 2021 г. 20:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi