Раскрыто число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов

В течение 3 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило 14 329 человек в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики для выявления всех видов опьянения.

В течение 3 месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило 14 329 человек в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики для выявления всех видов опьянения.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По данным Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, по состоянию на 31 декабря 2020 года число состоящих на учете с диагнозом "наркомания" составило 33 788 человек. Из них 28 318 человек состоят на диспансерном учете, 5 470 человек - на профилактическом учете.