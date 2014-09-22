В результате тяжелого ДТП на дороге Шамахы-Исмаиллы погибли четверо человек

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Минувшей ночью в Шамахинском районе на 128 км трассы Шамахы-Исмаиллы произошло ДТП. Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На место инцидента были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС. Стало известно, что в ходе аварии столкнулись грузовой автомобиль марки "Камаз" и легковой автомобиль марки "Mercedes". В результате водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались. С помощью специальных приборов и оборудования спасатели извлекли из деформированной в результате аварии легковой машины зажатые тела водителя и трех пассажиров и передали их сотрудникам соответствующих структур.

По факту аварии в главном государственном дорожном управлении полиции ведется следствие.