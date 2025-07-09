ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен об отмене решения суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен об отмене решения парижского суда, лишившего ее права участвовать в выборах.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
"Суд отклонил данный протест, поскольку не установлено наличие непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отмечается в документе.
Ходатайство Ле Пен было подано в ЕСПЧ 8 июля.
Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции.
Приговор парижского суда лишает Ле Пен возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.