Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Президент Ирана отправился в Турцию для участия в COP31

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 07:18
    Президент Ирана отправился в Турцию для участия в COP31

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился с визитом в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, иранский лидер примет участие в Саммите лидеров, который пройдет в Анталье в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Ожидается, что в ходе визита Пезешкиан также проведет ряд двусторонних встреч.

    Масуд Пезешкиан COP31 Турция
    Pezeşkian Türkiyəyə yola düşüb
    Pezeshkian departs for Türkiye
    44 filmi
    44 filmi

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