Президент Ирана отправился в Турцию для участия в COP31
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 07:18
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился с визитом в Турцию.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, иранский лидер примет участие в Саммите лидеров, который пройдет в Анталье в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Ожидается, что в ходе визита Пезешкиан также проведет ряд двусторонних встреч.
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