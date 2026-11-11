Президент Ирана отправился в Турцию для участия в COP31

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился с визитом в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, иранский лидер примет участие в Саммите лидеров, который пройдет в Анталье в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Ожидается, что в ходе визита Пезешкиан также проведет ряд двусторонних встреч.