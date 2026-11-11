İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Pezeşkian Türkiyəyə yola düşüb

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 07:14
    Pezeşkian Türkiyəyə yola düşüb

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Türkiyəyə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Pezeşkian Antalyada BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində təşkil olunan Liderlər Sammitində iştirak edəcək.

    Səfər çərçivəsində onun ikitərəfli görüşlər keçirəcəyi də gözlənilir.

    Məsud Pezeşkian BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) COP31 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Президент Ирана отправился в Турцию для участия в COP31
    Pezeshkian departs for Türkiye
    44 filmi
    44 filmi

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