В Баку раскрыто дело об ограблении магазина

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудниками Хатаинского районного полицейского управления (РУП) раскрыто дело об ограблении магазина, совершенном восемь месяцев тому назад. Как сообщили Report в Хатаинском РУП, продавец одного из магазинов на проспекте Ходжалы, Мурад Гаджиев обратился в службу "102" министерства внутренних дел и сообщил, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него деньги.

В ходе успешных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Задержанный, уроженец Джалилабадского района, 21 летний Орхан Дадашев признался в содеянном. Он заявил, что ночью проходил около магазина и увидев, что внутри нет покупателей, решил его ограбить. Орхан Дадашев, пригрозив убить продавца Мурада Гаджиева, взял из кассы магазина 100 манат и скрылся с места преступления.

Следствие по данному уголовному делу продолжается. Расследуется причастность задержанного к другим преступлениям.