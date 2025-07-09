О нас

Сенат Конгресса США может принять законопроект о санкциях против РФ к августу

Сенат Конгресса США может принять законопроект о санкциях против РФ к августу Сенат Конгресса США может к началу августа принять новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.
Другие страны
9 июля 2025 г. 21:05
Сенат Конгресса США может принять законопроект о санкциях против РФ к августу

Сенат Конгресса США может к началу августа принять новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Как передает Report, с таким прогнозом выступил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Я в полной мере ожидаю, что это может быть готово для рассмотрения полным составом Сената уже в ходе нынешней рабочей сессии", - сказал законодатель.

Рабочая сессия Сената завершится 1 августа. Палата представителей Конгресса разойдется на летние парламентские каникулы 24 июля.

"Республиканцы Сената привержены работе с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести данное законодательство через Конгресс и положить его на стол президента (США Дональда Трампа)", - добавил Тьюн.

Напомним, чтио 8 июля Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс этого законопроекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Гендиректор платформы X ушла в отставку
Гендиректор платформы X ушла в отставку
9 июля 2025 г. 20:39
Шариф принял Фидана и Гюлера в Исламабаде
Шариф принял Фидана и Гюлера в Исламабаде
9 июля 2025 г. 20:36
В Риме началась встреча Зеленского и Келлога
В Риме началась встреча Зеленского и Келлога
9 июля 2025 г. 20:25
Трамп вводит 30% пошлины на товары из Ирака, Ливии и Алжира
Трамп вводит 30% пошлины на товары из Ирака, Ливии и Алжира
9 июля 2025 г. 20:09
Всемирный банк предоставит еще $116 млн для поддержки системы теплоснабжения в Украине
Всемирный банк предоставит еще $116 млн для поддержки системы теплоснабжения в Украине
9 июля 2025 г. 20:03
Минфин США вводит санкции против теневого банкинга Ирана
Минфин США вводит санкции против "теневого банкинга" Ирана
9 июля 2025 г. 19:06
Прокуратура ЕС предъявила экс-министру Хорватии новые обвинения
Прокуратура ЕС предъявила экс-министру Хорватии новые обвинения
9 июля 2025 г. 18:01
Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе
Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе
9 июля 2025 г. 17:54
СМИ: В Красном море ищут 14 членов экипажа затонувшего сухогруза Eternity C
СМИ: В Красном море ищут 14 членов экипажа затонувшего сухогруза Eternity C
9 июля 2025 г. 17:46
Комиссар Совета Европы: Все жертвы агрессии РФ против Украины должны получить компенсацию
Комиссар Совета Европы: Все жертвы агрессии РФ против Украины должны получить компенсацию
9 июля 2025 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi