Сенат Конгресса США может принять законопроект о санкциях против РФ к августу

Сенат Конгресса США может к началу августа принять новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Сенат Конгресса США может к началу августа принять новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Как передает Report, с таким прогнозом выступил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Я в полной мере ожидаю, что это может быть готово для рассмотрения полным составом Сената уже в ходе нынешней рабочей сессии", - сказал законодатель.

Рабочая сессия Сената завершится 1 августа. Палата представителей Конгресса разойдется на летние парламентские каникулы 24 июля.

"Республиканцы Сената привержены работе с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести данное законодательство через Конгресс и положить его на стол президента (США Дональда Трампа)", - добавил Тьюн.

Напомним, чтио 8 июля Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс этого законопроекта.