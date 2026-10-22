Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету, которую можно носить как украшение

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету AQYQ из серии монет "Магические символы".

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Нацбанк страны.

"Название AQYQ отсылает к казахскому слову "ақық", которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона, используемые в украшениях и декоративных изделиях", - говорится в сообщении.

В оформлении монеты отражены традиции казахского ювелирного искусства: зернь, орнамент на оборотной стороне, а также техника инкрустации сердоликом.

"В верхней части монеты предусмотрено отверстие для цепочки или шнурка, позволяющее носить ее как украшение", - отмечается в сообщении.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы со вставкой из сердолика, массой 20 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1 000 тенге ($2,23), тиражом изготовления 5 000 единиц. Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.