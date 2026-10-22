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    Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету, которую можно носить как украшение

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 15:57
    Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету, которую можно носить как украшение

    Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету AQYQ из серии монет "Магические символы".

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Нацбанк страны.

    "Название AQYQ отсылает к казахскому слову "ақық", которым обозначают полудрагоценные камни группы халцедона, используемые в украшениях и декоративных изделиях", - говорится в сообщении.

    В оформлении монеты отражены традиции казахского ювелирного искусства: зернь, орнамент на оборотной стороне, а также техника инкрустации сердоликом.

    "В верхней части монеты предусмотрено отверстие для цепочки или шнурка, позволяющее носить ее как украшение", - отмечается в сообщении.

    Монета изготовлена из серебра 925 пробы со вставкой из сердолика, массой 20 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1 000 тенге ($2,23), тиражом изготовления 5 000 единиц. Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Коллекционная монета Национальный банк Казахстан
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