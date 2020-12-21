В Шуше и Ханкенди будут установлены современные сейсмостанции

В Физулинском и Агдамском районах уже несколько лет функционируют сейсмослужбы

В Республиканском центре сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана ведется подготовка к реконструкции сейсмостанций на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщил глава РЦСС Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в Физулинском и Агдамском районах уже несколько лет функционируют сейсмослужбы: "В ближайшей перспективе планируется создание самых современных сейсмологических пунктов и станций в Кельбаджаре, Джебраиле, Шуше, Ханкенди и других районах".

Г.Етирмишли напомнил, что на территории Карабаха имеются крупные сооружения государственной значимости, водохранилища и электростанции: "В ближайшем будущем мы планируем изучить сейсмостойкость этих сооружений".