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В Шуше и Ханкенди будут установлены современные сейсмостанции 

В Шуше и Ханкенди будут установлены современные сейсмостанции  В Физулинском и Агдамском районах уже несколько лет функционируют сейсмослужбы
Карабах
21 декабря 2020 г. 13:56
В Шуше и Ханкенди будут установлены современные сейсмостанции 

В Республиканском центре сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана ведется подготовка к реконструкции сейсмостанций на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщил глава РЦСС Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в Физулинском и Агдамском районах уже несколько лет функционируют сейсмослужбы: "В ближайшей перспективе планируется создание самых современных сейсмологических пунктов и станций в Кельбаджаре, Джебраиле, Шуше, Ханкенди и других районах".

Г.Етирмишли напомнил, что на территории Карабаха имеются крупные сооружения государственной значимости, водохранилища и электростанции: "В ближайшем будущем мы планируем изучить сейсмостойкость этих сооружений".

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