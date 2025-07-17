В рамках проекта "Наш двор" в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 17 июля в пользование жителей был передан благоустроенный двор, охватывающий многоэтажные здания в жилом массиве АВ Ени Гюнешли Сураханского района города Баку. В зданиях проживают в общей сложности свыше 3500 человек.
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Наряду с восстановлением уже имеющихся во дворе зеленых насаждений, высажены различные виды деревьев, сезонных цветов и кустарников, сформированы зеленые зоны. Для предотвращения загрязнения воздуха вокруг дворов созданы "зеленые барьеры" путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.
Проект "Наш двор" реализуется с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - экологическая чистота и благоустройство дворов на территории столицы, восстановление зеленых насаждений, создание возможностей для содержательного досуга, а также безопасных и комфортных условий для жителей. На сегодняшний день в рамках проекта "Наш двор" благоустроено 159 жилых дворов, которые переданы в пользование жителей.
Отметим, что IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями и заявками на благоустройство и реконструкцию дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию "1113" Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты (