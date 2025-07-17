О нас

В рамках проекта "Наш двор" в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор

В рамках проекта "Наш двор" в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева
Внутренняя политика
17 июля 2025 г. 22:00
В рамках проекта Наш двор в пользование жителей передан очередной благоустроенный двор

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 17 июля в пользование жителей был передан благоустроенный двор, охватывающий многоэтажные здания в жилом массиве АВ Ени Гюнешли Сураханского района города Баку. В зданиях проживают в общей сложности свыше 3500 человек.

Как сообщает Report, в очередном реконструированном дворе, как и на других территориях, благоустроенных в рамках проекта "Наш двор", был учтен фактор удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, в целях эффективной организации досуга молодежи и повышения их интереса к спорту на территории предусмотрены футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детская игровая площадка. Также во дворе имеются беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Кроме того, установлены новые осветительные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт, кровля и линии электропередач.

Наряду с восстановлением уже имеющихся во дворе зеленых насаждений, высажены различные виды деревьев, сезонных цветов и кустарников, сформированы зеленые зоны. Для предотвращения загрязнения воздуха вокруг дворов созданы "зеленые барьеры" путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.

Проект "Наш двор" реализуется с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта - экологическая чистота и благоустройство дворов на территории столицы, восстановление зеленых насаждений, создание возможностей для содержательного досуга, а также безопасных и комфортных условий для жителей. На сегодняшний день в рамках проекта "Наш двор" благоустроено 159 жилых дворов, которые переданы в пользование жителей.

Отметим, что IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями и заявками на благоустройство и реконструкцию дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию "1113" Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты ([email protected]).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində yenilənmiş növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə verilib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi