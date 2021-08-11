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Пилотам лайнера AZAL, попавшего в сильную турбулентность, выражена благодарность

Пилотам лайнера AZAL, попавшего в сильную турбулентность, выражена благодарность В среду, 11 августа, состоялась встреча руководства "Азербайджанских авиалиний" с пилотами авиакомпании, проявивших профессиональное мастерство при управлении самолетом в зоне сильной турбулентности на высоте больше 10 тысяч метров.
Инфраструктура
11 августа 2021 г. 14:27
Пилотам лайнера AZAL, попавшего в сильную турбулентность, выражена благодарность

В среду, 11 августа, состоялась встреча руководства "Азербайджанских авиалиний" с пилотами авиакомпании, проявивших профессиональное мастерство при управлении самолетом в зоне сильной турбулентности на высоте больше 10 тысяч метров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Напомним, что самолет Airbus А320 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший 7 августа из Стамбула в Баку, попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.

Президент AZAL Джахангир Аскеров выразил благодарность пилотам Эмину Бабаеву, Эльшану Садыхбейли и Магомеду Алиаскерову за грамотные действия в момент сильной турбулентности и вручил им ценные подарки.

"Пилоты увели самолет из зоны сильной турбулентности и взяли ситуацию под контроль, продолжив полет в штатном режиме", - отметил Джахангир Аскеров.

По его словам, Национальный авиаперевозчик Азербайджана всегда уделяет большое внимание безопасности полетов и профессиональной подготовке экипажа. Пилоты авиакомпании постоянно проходят подготовку на авиатренажерах, позволяющих качественно отработать действия экипажа при управлении самолетом в различных условиях.

Как отметил Джахангир Аскеров, турбулентность - нередкое природное явление, с которым сталкивается почти каждый пилот гражданской авиации. Турбулентность ясного неба (ТЯН) невозможно предугадать, но она не несет угрозы для самолетов.

Летный экипаж также поблагодарил руководство за проявленное внимание, отметив, что и в дальнейшем продолжит совершенствовать профессиональные навыки и обеспечивать безопасность полетов.

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Версия на английском языке ФотоAZAL awards pilots taken aircraft out of turbulence in Turkey 
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə AZAL-ın sərnişin təyyarəsini hava boşluğundan çıxaran pilotlar mükafatlandırılıb

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