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Супруга Макрона обжалует оправдательный приговор женщинам, назвавшим ее мужчиной

Супруга Макрона обжалует оправдательный приговор женщинам, назвавшим ее мужчиной Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон обжалует в суде оправдательный приговор двум женщинам, ранее заявившим, что первая леди родилась мужчиной.
Другие страны
14 июля 2025 г. 12:26
Супруга Макрона обжалует оправдательный приговор женщинам, назвавшим ее мужчиной

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон обжалует в суде оправдательный приговор двум женщинам, ранее заявившим, что первая леди родилась мужчиной.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанции Franceinfo ее адвокат Жан Энноши.

"Брижит Макрон обжалует в Кассационном суде оправдательный приговор двум женщинам, которые распространили в интернете слух о том, что первая леди – трансгендер", - сообщил он.

В четверг Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.

Суд счел, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одного элемента: апелляционный суд отметил, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив ее "в развращении Эмманюэля Макрона, ссылаясь на его возраст на момент их первой встречи, когда она была учительницей, а он – студентом". Однако суд все же оправдал их.

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в размере 13,5 тыс. евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.

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