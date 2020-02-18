В работе Twitter наблюдается сбой в ряде стран

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители Японии, Великобритании и США.

Так, в России с некоторыми проблемами столкнулись преимущественно жители Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По данным сервиса, 73% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 15% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 10% - с приложением на платформе Android.