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В Ханкенди идет подготовка к созданию сети AzS­ta­te­Net

В Ханкенди идет подготовка к созданию сети AzS­ta­te­Net Государственная служба специальной связи и информационной безопасности готовится к созданию сети AzS­ta­te­Net в городе Ханкенди.
ИКТ
24 ноября 2023 г. 17:59
В Ханкенди идет подготовка к созданию сети AzS­ta­te­Net

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности готовится к созданию сети AzS­ta­te­Net в городе Ханкенди.

Как передает Report, об этом заявил в интервью журналу Милли Меджлиса глава госслужбы, председатель Координационной комиссии по информационной безопасности Ильгар Мусаев.

"В ходе антитеррористических мероприятий против сепаратистского режима в Карабахе 19-20 сентября этого года государственная служба оперативно построила и ввела в эксплуатацию сеть радиосвязи Tetra в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах с целью надежного управления государственными структурами и организации обмена информацией. Сейчас в этом регионе идет подготовка к созданию сети AzS­ta­te­Net, - отметил он.

По его словам, одной из основных задач службы является организация и оказание качественных специальных услуг связи государственным учреждениям и стратегическим объектам, а также обеспечение их безопасности.

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Версия на английском языке Preparations underway to create AzStateNet network in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə “AzS­ta­te­Net” şəbəkəsinin qurulmasına hazırlıq gedir

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