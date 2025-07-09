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В Индии разбился военный самолет, два человека погибли

В Индии разбился военный самолет, два человека погибли Интребитель Jaguar ВВС Индии разбился в районе Чуру штата Раджастан на северо-западе Индии, сообщается о гибели двух человек.
Другие страны
9 июля 2025 г. 13:02
В Индии разбился военный самолет, два человека погибли

Истребитель Jaguar ВВС Индии потерпел крушение в округе Чуру штата Раджастан на северо-западе страны, сообщается о гибели двух человек.

Об этом передает Report со ссылкой на индийские СМИ.

Отмечается, что крушение произошло во время учебно-тренировочного полета.

Местные жители сообщили, что в результате падения самолета на близлежащих полях вспыхнул пожар, который они пытались потушить своими силами.

Обломки воздушного судна были обнаружены в поле вместе с телом пилота, находившимся в сильно поврежденном состоянии.

Личности погибшего пилота и второй жертвы пока официально не подтверждены.

Точная причина крушения самолета пока не установлена.

ВВС Индии имеют несколько баз в Раджастане, основные из которых находятся в Джодхпуре и Биканере.

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