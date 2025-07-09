В Индии разбился военный самолет, два человека погибли

Истребитель Jaguar ВВС Индии потерпел крушение в округе Чуру штата Раджастан на северо-западе страны, сообщается о гибели двух человек.
Об этом передает Report со ссылкой на индийские СМИ.
Отмечается, что крушение произошло во время учебно-тренировочного полета.
Местные жители сообщили, что в результате падения самолета на близлежащих полях вспыхнул пожар, который они пытались потушить своими силами.
Обломки воздушного судна были обнаружены в поле вместе с телом пилота, находившимся в сильно поврежденном состоянии.
Личности погибшего пилота и второй жертвы пока официально не подтверждены.
Точная причина крушения самолета пока не установлена.
ВВС Индии имеют несколько баз в Раджастане, основные из которых находятся в Джодхпуре и Биканере.