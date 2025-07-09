Фонд: Для получения ипотечного кредита не стоит выбирать квартиры в "хрущевках"

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд не рекомендует гражданам выбирать квартиры в "хрущевках".

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд не рекомендует гражданам выбирать квартиры в "хрущевках".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель фонда Расим Абдуллаев.

Он подчеркнул, что ипотечные кредиты выдаются на квартиры в зданиях, построенных после 1970 года.

"Перед выдачей кредита проводится оценка квартиры. Данный процесс осуществляется в соответствии с "Законом об оценке" на основании актов, выдаваемых оценщикам Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), делаются заметки о том, подлежит ли сносу здание, в котором расположена недвижимость. В заключение объект недвижимости рассматривается кредитным комитетом банка, где также учитывается возможность сноса. Банки отказываются от квартир в домах, которые могут быть снесены, так как кредиты выдаются сроком на 25 лет. Если есть вероятность сноса, гражданам рекомендуют подыскать другое жилье", - отметил Абдуллаев.