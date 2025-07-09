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В Азербайджане растет объем страхования недвижимости по госипотеке

В Азербайджане растет объем страхования недвижимости по госипотеке В Азербайджане в рамках государственной ипотечной программы к 1 июля этого года продано 49 270 полисов страхования недвижимости.
Финансы
9 июля 2025 г. 12:09
В Азербайджане растет объем страхования недвижимости по госипотеке

В Азербайджане в рамках государственной ипотечной программы к 1 июля этого года продано 49 270 полисов страхования недвижимости.

Как сообщает Report, об этом заявил главный менеджер Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, 8 609 из них приходится на первое полугодие этого года.

"В 2022 году было реализовано 11 135 полисов, в 2023 году - 13 668, а в 2024 году - 15 858 полисов. Кроме того, к концу июня продано 20 436 полисов страхования жизни, связанных с ипотечными кредитами, из которых 2 686 приходятся на этот год. В 2022 году было реализовано 6 158 таких полисов, в 2023 году - 6 363, а в 2024 году - 5 229. За последние 4 года в целом было оценено 18,6 тыс. объектов недвижимости по ипотечным кредитам, выданным за счет средств фонда", - добавил Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə ipoteka kreditləşməsinin sığorta məhsullarının satışına təsiri açıqlanıb

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