В Анкаре проходит 10-е заседание министров культуры и туризма стран ОТГ

11:45

Сегодня в Анкаре проходит 10-е заседание министров культуры и туризма стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает турецкое бюро Report, Азербайджан на данном мероприятии представляет председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

На заседании, организованном Министерством культуры и туризма Турции, выступили главы делегаций стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ.

Мероприятие открыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что турецкая столица с ее древней историей и многочисленными музеями играет важную роль в сохранении как традиционного, так и современного искусства, поэтому Анкара будет объявлена ​​туристической столицей 2026 года в рамках ОТГ.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что тюркский мир расширяет сотрудничество в рамках этой международной организации не только в сфере политики, экономики, образования, права, но и в сфере культуры и туризма.