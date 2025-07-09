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В Анкаре проходит 10-е заседание министров культуры и туризма стран ОТГ

В Анкаре проходит 10-е заседание министров культуры и туризма стран ОТГ 11:45
Kультурная политика
9 июля 2025 г. 12:11
В Анкаре проходит 10-е заседание министров культуры и туризма стран ОТГ

Сегодня в Анкаре проходит 10-е заседание министров культуры и туризма стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает турецкое бюро Report, Азербайджан на данном мероприятии представляет председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

На заседании, организованном Министерством культуры и туризма Турции, выступили главы делегаций стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ.

Мероприятие открыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что турецкая столица с ее древней историей и многочисленными музеями играет важную роль в сохранении как традиционного, так и современного искусства, поэтому Анкара будет объявлена ​​туристической столицей 2026 года в рамках ОТГ.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что тюркский мир расширяет сотрудничество в рамках этой международной организации не только в сфере политики, экономики, образования, права, но и в сфере культуры и туризма.

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Версия на английском языке Ankara hosting 10th meeting of OTS Culture and Tourism Ministers
Версия на азербайджанском языке Ankarada TDT mədəniyyət və turizm nazirlərinin 10-cu toplantısı keçirilir

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