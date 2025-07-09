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Финляндия и Литва могут с 2026 года начать производство противопехотных мин

Финляндия и Литва могут с 2026 года начать производство противопехотных мин Финляндия и Литва планируют с 2026 года запустить собственное производство противопехотных мин для поставок на внутренний рынок и Украине на фоне растущей военной угрозы со стороны России.
Другие страны
9 июля 2025 г. 12:43
Финляндия и Литва могут с 2026 года начать производство противопехотных мин

Финляндия и Литва рассматривают возможность запуска производства противопехотных мин с 2026 года - для внутреннего обеспечения и поставок Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, обе страны - члены НАТО, граничащие с Россией - объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин. Производство может начаться после завершения шестимесячной процедуры выхода из соглашения.

“Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на закупку как противотанковых, так и противопехотных мин. Это будут значительные суммы”, - заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

По его словам, планируется заказ на десятки тысяч противопехотных мин, а при необходимости - и больше.

“Наша национальная промышленность станет одним из источников. У нас есть возможность наладить производство”, - отметил Алекса.

Глава Ассоциации оборонной промышленности Литвы Винцас Юргутис заявил, что после запуска производственных мощностей Литва сможет экспортировать мины в другие страны, в том числе в Украину.

Кроме Финляндии и Литвы, о намерении выйти из Оттавской конвенции также сообщили Польша, Латвия и Эстония. Эти государства пока не заявляли о планах запуска производства мин, однако представители властей Польши и Латвии отметили, что при необходимости могут быстро развернуть соответствующие мощности. В Эстонии такой шаг рассматривается как возможный вариант.

Украина ранее также объявила о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, чтобы обеспечить себе возможность более эффективной обороны от России, которая не является участником соглашения.

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