В Баку начались работы по созданию академии ФК "Барселона"

В Баку начались работы по созданию академии футбольного клуба "Барселона".

В Баку начались работы по созданию академии футбольного клуба "Барселона".

Как сообщает Report, на ASK Арене, где будет располагаться академия, проводятся ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы.

Восстановление основного поля площадью примерно 9500 квадратных метров, а также вспомогательного тренировочного поля площадью примерно 4200 квадратных метров и установка нового газонного покрытия выполняются компанией AzFar.

В рамках проекта также предусмотрено обновление ламп, предназначенных для освещения футбольных полей, в соответствии с современными требованиями, капитальный ремонт раздевалок, санитарных узлов, технических и вспомогательных помещений, предназначенных для спортсменов и персонала клуба, установка и полный ввод в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования в административной зоне, где расположены вышеуказанные помещения.

Представитель компании AzFar Шовги Бабаев заявил журналистам, что ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы на ASK Арене осуществляются в рамках планируемого открытия детской футбольной школы клуба "Барселона" в Азербайджане.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 марта принял президента футбольного клуба "Барселона" Хуана Лапорту. На встрече было объявлено о предстоящем подписании документа о создании Футбольной академии "Барселоны" в Азербайджане. 31 марта официальные представители каталонского клуба посетили Баку и осмотрели ASK Арену.

Фото: Мирджавид Эминоглу