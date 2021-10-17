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Google представила новую операционную систему Android 12

Google представила новую операционную систему Android 12 Google представила новую версию мобильной операционной системы Android.
ИКТ
17 октября 2021 г. 16:31
Google представила новую операционную систему Android 12

Google представила новую версию мобильной операционной системы Android.

Как передает Report, компания решила перейти к дизайн-концепции Material You, в основе которой стоит кастомизация системы в соответствии с потребностями конкретного пользователя.

Помимо этого, разработчики сделали элементы интерфейса более плавными.

Новая ОС имеет единое цветовое пространство. Так, при изменении фонового изображения главного экрана Android 12 автоматически оформит систему в этой цветовой гамме. При этом программа распознает даже оттенки.

Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек производителей Android-устройств. Например, у пользователей новой версии Android появится возможность скрытия выреза под фронтальную камеру.

Кроме того, на панели уведомлений создатели решили увеличить привычные иконки, чтобы на них помещалось больше информации.

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