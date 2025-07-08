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Трамп вводит на сербский импорт пошлины в размере 35%

Трамп вводит на сербский импорт пошлины в размере 35% Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 35% на импорт из Сербии.
Другие страны
8 июля 2025 г. 02:20
Трамп вводит на сербский импорт пошлины в размере 35%

Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 35% на импорт из Сербии.

Как передает Report, соответствующее послание на имя сербского лидера Александара Вучича разместил в Truth Social президент США Дональд Трамп.

Из документа следует, что в случае, если сербские власти решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Сербии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Белград, предупредил Трамп.

Кроме того, уведомления о введении пошлин американский лидер направил лидерам Туниса (размер пошлин в отношении этой страны составит 25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш (35%), Камбоджи (36%) и Таиланда (36%).

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