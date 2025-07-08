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В Польше в результате штормов и наводнения были разрушены дома

В Польше в результате штормов и наводнения были разрушены дома В результате штормов и сильного ветра в Польше началось наводнение, которое привело к разрушению зданий и обвалу деревьев.
Другие страны
8 июля 2025 г. 04:42
В Польше в результате штормов и наводнения были разрушены дома

В результате штормов и сильного ветра в Польше началось наводнение, которое привело к разрушению зданий и обвалу деревьев.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал Gazeta.pl.

“Во многих районах Польши было много разрушений. В районах Бохня и Бжеско из-за шторма были повалены деревья, произошло локальное наводнение. Также повреждены крыши некоторых зданий”, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что жители Подкарпатского воеводства остались без электричества.

“Пожарным пришлось убирать сломанные ветки и деревья с дорог, тротуаров, домов и линий электропередачи”, - поясняет портал.

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