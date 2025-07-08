В Польше в результате штормов и наводнения были разрушены дома

В результате штормов и сильного ветра в Польше началось наводнение, которое привело к разрушению зданий и обвалу деревьев.
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“Во многих районах Польши было много разрушений. В районах Бохня и Бжеско из-за шторма были повалены деревья, произошло локальное наводнение. Также повреждены крыши некоторых зданий”, - сказано в сообщении.
Также сообщается, что жители Подкарпатского воеводства остались без электричества.
“Пожарным пришлось убирать сломанные ветки и деревья с дорог, тротуаров, домов и линий электропередачи”, - поясняет портал.