Норвегия вслед за ЕС введет санкции против двух российских компаний

Правительство Норвегии планирует ввести санкции против двух российских рыбопромысловых компаний АО "Норебо" и "Мурман Сифуд", которые уже включены в санкционные списки Евросоюза.

Правительство Норвегии планирует ввести санкции против двух российских рыбопромысловых компаний АО "Норебо" и "Мурман Сифуд", которые уже включены в санкционные списки Евросоюза.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что власти обвиняют эти компании в участии в разведдеятельности, угрожающей интересам Норвегии.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на перевод средств гражданами Норвегии этим организациям. Суда этих двух компаний также лишатся доступа в норвежские порты и воды.

В кабмине отметили, что утвержденные санкционные списки опубликуют на сайтах правительства и Минюста "в кратчайшие сроки".

Напомним, что ЕС включил "Норебо" и "Мурман Сифуд" в 17-й пакет санкций против России 20 мая.