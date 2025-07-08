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Норвегия вслед за ЕС введет санкции против двух российских компаний

Норвегия вслед за ЕС введет санкции против двух российских компаний Правительство Норвегии планирует ввести санкции против двух российских рыбопромысловых компаний АО "Норебо" и "Мурман Сифуд", которые уже включены в санкционные списки Евросоюза.
Другие страны
8 июля 2025 г. 01:07
Норвегия вслед за ЕС введет санкции против двух российских компаний

Правительство Норвегии планирует ввести санкции против двух российских рыбопромысловых компаний АО "Норебо" и "Мурман Сифуд", которые уже включены в санкционные списки Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что власти обвиняют эти компании в участии в разведдеятельности, угрожающей интересам Норвегии.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на перевод средств гражданами Норвегии этим организациям. Суда этих двух компаний также лишатся доступа в норвежские порты и воды.

В кабмине отметили, что утвержденные санкционные списки опубликуют на сайтах правительства и Минюста "в кратчайшие сроки".

Напомним, что ЕС включил "Норебо" и "Мурман Сифуд" в 17-й пакет санкций против России 20 мая.

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