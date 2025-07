Ученые назвали четыре наиболее вероятных сценария развития болезни Альцгеймера

Американские ученые из UCLA Health (Государственная система здравоохранения, связанная с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе - ред.) впервые выявили четыре характерные сценарии, по которым у человека может развиться болезнь Альцгеймера.

Американские ученые из UCLA Health (Государственная система здравоохранения, связанная с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе - ред.) впервые выявили четыре характерные сценарии, по которым у человека может развиться болезнь Альцгеймера.

Как сообщает Report , результаты работы опубликованы в журнале eBioMedicine.

Вместо того чтобы рассматривать отдельные факторы риска, в исследовании проанализировано более 24 тысяч историй болезни, по итогам чего выявлены повторяющиеся диагностические цепочки, предшествующие заболеванию.

Специалисты определили четыре основных "пути" к болезни: через психические расстройства, нарушения мозговой деятельности, постепенное когнитивное снижение и сосудистые заболевания. Оказалось, что, например, депрессия, идущая следом за гипертонией, может быть сильным предиктором будущей деменции. Именно последовательность диагнозов, а не их наличие по отдельности, стала ключевым прогностическим фактором.

Машинное обучение и продвинутые алгоритмы помогли подтвердить закономерности на данных из масштабной базы All of Us, охватывающей разнообразные группы населения. Это открывает путь к более раннему выявлению болезни, персонализированной профилактике и прерыванию "вредных цепочек" до развития необратимых нарушений.

Авторы подчеркивают, что понимание того, как поэтапно развивается болезнь Альцгеймера, может радикально изменить подходы к диагностике и лечению.