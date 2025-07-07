Белый дом: США сохраняют контакты с Ираном и надежду на сделку

США продолжают поддерживать контакты с Ираном и надеятся на заключение сделки по ядерной программе Тегерана.

США продолжают поддерживать контакты с Ираном и надеются на заключение сделки по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

"Контакты прямые и непрямые с иранцами по поводу сделки сохраняются", - сказала Ливитт на брифинге.

Она подчеркнула, что США сохраняют надежду на сделку

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по территории Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран ответил на атаки. США в ночь на 22 июня ударили по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

Спустя 12 дней с начала боевых действий Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.