О нас

Белый дом: США сохраняют контакты с Ираном и надежду на сделку

Белый дом: США сохраняют контакты с Ираном и надежду на сделку США продолжают поддерживать контакты с Ираном и надеятся на заключение сделки по ядерной программе Тегерана.
Другие страны
7 июля 2025 г. 23:39
Белый дом: США сохраняют контакты с Ираном и надежду на сделку

США продолжают поддерживать контакты с Ираном и надеются на заключение сделки по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

"Контакты прямые и непрямые с иранцами по поводу сделки сохраняются", - сказала Ливитт на брифинге.

Она подчеркнула, что США сохраняют надежду на сделку

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал наносить удары по территории Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран ответил на атаки. США в ночь на 22 июня ударили по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

Спустя 12 дней с начала боевых действий Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi